﻿كوريا مهاجم الأرجنتين: يجب ألا نتأثر بغياب ميسي أمام بيرو

بوينس آيرس – د ب أ: أكد المهاجم الأرجنتيني أنخيل كوريا، أحد أبرز المرشحين لتعويض غياب ليونيل ميسي عن منتخب «التانغو»، أن على منتخب بلاده أن يكون في كامل لياقته الفنية اليوم أمام بيرو في التصفيات، سواء شارك نجم برشلونة أو لم يشارك.

وقال كوريا: «بدون شك على لاعبي المنتخب الأرجنتيني أن يكونوا في كامل لياقتهم، سواء تواجد ميسي أو لا، جميعهم يمكنهم التأقلم على أي مركز». واضطر المنتخب الأرجنتيني، بقيادة مدربه إدغاردو باوزا، إلى خوض مباراته الأخيرة في التصفيات أمام فنزويلا، والتي اقتنص منها تعادلا صعبا، بدون نجمه الأبرز ميسي، الذي يعاني من إصابة عضلية، ويخضع حاليا لفترة تعافي وتأهيل من تمزق في الفخذ الأيمن. وأضاف كوريا نجم أتلتيكو مدريد: «أعتقد أننا بذلنا مجهودا كبيرا أمام فنزويلا، لقد تأخرنا في بداية المباراة صفر/2 لكننا تمكنا من التعادل في النهاية، كان من المهم ألا نخسر، أتمنى الآن أن نقدم مباراة جيدة والفوز بالنقاط الثلاث». ورفض كوريا المقارنة بينه وبين قائد المنتخب الأرجنتيني، حيث قال: «كلنا يعرف أن هناك ميسي واحد فقط، أنا سعيد بتواجدي هنا وإذا كان علي أن أكون مكانه فسأسعى لأقدم أفضل ما لدي لمساعدة الفريق». وسيتعين على باوزا الاختيار بين كوريا وباولو ديبالا لتعويض غياب ميسي. وتشكل بيرو عقبة جديدة في طريق الأرجنتين للحفاظ على موقعها المتقدم في ترتيب التصفيات. وبعد مباراته اليوم مع بيرو، يستقبل المنتخب الأرجنتيني نظيره الباراغواني بمدينة قرطبة الثلاثاء المقبل.