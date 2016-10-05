﻿ألمانيا تفتقد جهود غوميز في مباراتيها المقبلتين

برلين – رويترز: أعلن فولفسبورغ غياب مهاجمه الألماني ماريو غوميز عن مباراتي منتخب بلاده أمام التشيك وأيرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم بسبب مشكلة عضلية.

وغاب غوميز أيضا عن أولى مباريات المنتخب الألماني في التصفيات الشهر الماضي بعدما أصيب خلال بطولة اوروبا 2016 في يوليو/ تموز الماضي. وذكر النادي: «تم استبعاده من تشكيلة ألمانيا بسبب مشكلة عضلية وسيغيب عن التدريبات لعدة أيام». ولم يتضح على الفور إذا كان يواكيم لوف مدرب المنتخب سيختار بديلا له. ويستضيف المنتخب الألماني، الذي فاز 3-صفر على النرويج في مستهل المجموعة الثالثة من التصفيات الشهر الماضي، نظيره التشيكي في هامبورغ السبت وأيرلندا الشمالية في هانوفر بعدها بثلاثة أيام.