﻿لاعبو البرازيل يرفضون التقليل من شأن المنتخب البوليفي

ناتال (البرازيل) – د ب أ: أشاد لاعبو المنتخب البرازيلي بمنتخب بوليفيا، الذي يلتقون معه اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويعتبر المنتخب البوليفي أقل فنيا من الناحية النظرية عن المنتخب البرازيلي، بقيادة النجم نيمار. وقال ميراندا، مدافع المنتخب البرازيلي: «لا يمكننا أن نقلل من شأن أي فريق في الوقت الحالي، لأن هذا سيعد عملا طفوليا». وأضاف بعد المران الثاني للمنتخب البرازيلي في مدينة ناتال البرازيلية، التي تستضيف اللقاء: «بوليفيا تحتاج إلى الفوز في مباراتين لتحتل أحد مراكز التأهل». ومن جانبه قال المدافع ماركينيوس: «بسبب صعوبة المنافسة لا يمكننا أن نقلل من شأن أي منتخب من أجل التأهل إلى كأس العالم». وأكد لاعب الوسط ريناتو أغوستو: «نحترم بوليفيا، سينافسون على التأهل بسبب مستواهم الذي يتطور باستمرار». ويخوض بوليفيا مباراته أمام البرازيل بعدما تجرع هزيمة في المرحلة السابقة من التصفيات أمام بيرو على ملعبه ثم حقق تعادلا صعبا أمام تشيلي خارج الديار. وتواجه بوليفيا في المرحلة الجديدة منتخب البرازيل، الذي يعد، نظرا للأسماء التي يضمها، أقوى منتخبات التصفيات، وهو الفريق، الذي يبدو أنه نجح في تجاوز أزمته الرياضية تحت قيادة مدربه ليوناردو باكي (تيتي).