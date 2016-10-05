﻿الفيفا يغرم إيطاليا والأرجنتين والبرازيل وتشيلي بسبب سلوك الجماهير

زيوريخ – د ب أ: فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم غرامات مالية ضد العديد من الاتحادات الوطنية لتورط جماهيرها في سلوكيات تمييزية وغير رياضية خلال مباريات تصفيات كأس العالم.

وأوضح الفيفا أنه بعد الاطلاع على تقارير المباريات والأدلة الإضافية الصادرة عن نظام مراقبة مكافحة التمييز، فتح الفيفا إجراءات تأديبية بحق مجموعة من الاتحادات التي تضم هندوراس والسلفادور والمكسيك وكندا وتشيلي والبرازيل والأرجنتين وباراغواي وبيرو وإيطاليا وألبانيا. وقرر الفيفا أيضا حرمان منتخب تشيلي من جماهيره خلال المباراة أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم في 28 آذار/ مارس 2017 في سانتياغو، بسبب خروج الجماهير عن النص مجددا، بجانب تغريم الاتحاد التشيلي 65 ألف فرنك سويسري. كما فرض غرامة مالية 65 الف فرنك سويسري على اتحاد هندوراس و50 الفا على الاتحاد الالباني و45 الفا على الاتحاد السلفادوري و30 ألفاً على اتحادات إيطاليا والمكسيك وبيرو و25 الفا على اتحاد باراغواي والأرجنتين وغرامة 20 الفا على اتحادي كندا والبرازيل. وأشار الفيفا إلى أن هذه الإجراءات تتعلق بوقائع تنطوي على سلوكيات تمييزية غير رياضية اشتملت على هتافات معادية للآخرين في بعض الوقائع. وأكد الفيفا أن اللجنة التأديبية اتخذت هذه القرارات عقب تحليل جميع الملابسات الخاصة لكل حالة، وبخاصة تقارير حكام المباريات، والموقف الذي اتخذه الاتحاد المعني وتقرير مراقب مكافحة التمييز الخاص بالمباراة، وأي أدلة متعلقة متاحة. كما وضع في الاعتبار أي ملابسات من شأنها تخفيف العقوبات في بعض الحالات بما في ذلك الجهود التي اضطلعت بها الاتحادات الأعضاء لزيادة الوعي بين الجماهير ومحاربة التمييز.