﻿إيطاليا تتحدى اسبانيا… وألمانيا تتربص بالتشيك… وفرنسا تصطدم ببلغاريا… وبداية سهلة لساوثغيت مع انكلترا

برلين – د ب أ: تستحوذ المباراة المرتقبة اليوم بين إيطاليا وأسبانيا على معظم الاهتمام والأضواء بين جميع المباريات التي تشهدها الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018، فيما يتطلع غاريث ساوثغيت إلى بداية جيدة لمهمته المؤقتة مع المنتخب الإنكليزي في مواجهة منتخب مالطا. وتشهد الجولة 27 مباراة مقسمة على الأيام الثلاثة المقبلة بواقع تسع مباريات كل يوم.

وتحظى المواجهة النارية والقمة المبكرة بين المنتخبين الإيطالي (الآزوري) والأسباني (الماتادور) بمعظم الاهتمام والتركيز الجماهيري والإعلامي حيث تبدو المباراة مواجهة مبكرة على قمة المجموعة السابعة. ويخوض المنتخبان المباراة بمعنويات عالية بعد البداية الجيدة لكل منهما، بالفوز في الجولة الأولى الشهر الماضي، لكنهما يدركان أن مباراة اليوم تختلف تماما عن ضربة البداية التي كانت أسهل كثيرا. وارتفعت معنويات الماتادور بعد البداية القوية له في التصفيات تحت قيادة مدربه الجديد جولين لوبيتيغي الذي قاد الفريق للفوز الكاسح 8/صفر على ليشتنشتاين في الجولة الأولى كما قاد الفريق قبلها للفوز وديا على نظيره البلجيكي. وقال كوكي لاعب وسط أتلتيكو مدريد والمنتخب الأسباني: «بدأ هذا المشروع بشكل جيد. والآن، الأمر يتوقف علينا في مواصلة السير بالطريق الصحيح… أحد أحلامي هو الفوز بشيء مع المنتخب الأسباني. ويمكن أن يحدث هذا في ظل الإمكانات العالية لمجموعة اللاعبين في الفريق الحالي». وتغاضى لوبيتيغي مجددا عن استدعاء الحارس المخضرم إيكر كاسياس كما لم يستدع خوانفران وسيسك فابريغاس. ويستحوذ المنتخبان على معظم الترشيحات للتنافس على صدارة المجموعة التي تضم معهما ألبانيا وليشتنشتاين ومقدونيا وإسرائيل، وتعتبر مواجهتهما حاسمة على صدارة المجموعة التي يتأهل صاحبها مباشرة للمونديال، فيما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق الأوروبي الفاصل إلا إذا أصبح هو الأفضل بين جميع المنتخبات التي تحتل المركز الثاني في المجموعات التسع. ويضاعف من أهمية المباراة الطابع الثأري الذي يطغى على المنتخب الأسباني في هذا اللقاء بعد خسارته صفر/2 أمام الآزوري في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا (يورو 2016) في حزيران/ يونيو الماضي. ويخوض الآزوري التصفيات أيضا بقيادة فنية جديدة حيث تولى جامبييرو فينتورا تدريب الفريق خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي الذي انتقل لتدريب تشلسي الإنكليزي بعد انتهاء مسيرته مع الآزوري في يورو 2016. وقال فينتورا، الذي قاد الآزوري للفوز 3/1 على المنتخب الإسرائيلي الشهر الماضي في بداية مسيرته بالتصفيات: «إنها مباراة شائكة. ستكون مهمة ولكنها ليست حاسمة مقارنة بمباراتنا الشهر الماضي، افتقدنا الآن لاعبين مثل المدافع دانييلي روغاني والمهاجم ليوناردو بافوليتي للإصابات فيما عاد لاعبون آخرون للفريق». وأوضح: «منذ (أيلول) سبتمبر الماضي، خاض اللاعبون خمس أو ست مباريات. ولذا، سيكونون بالتأكيد أفضل حالا مما كانوا عليه في لقاء إسرائيل». ونظرا لإيقاف المدافع جورجيو كيليني، استدعى فينتورا دومينيكو كريشيتو وماتيو دارميان والمهاجم نيكولا سانسوني والحارس ماتيا بيرين. وما زال المهاجم ماريو بالوتيلي خارج حسابات الآزوري رغم تسجيله ستة أهداف في أول خمس مباريات مع فريقه الجديد نيس الفرنسي. وقال فينتورا: «لم يستبعد بالوتيلي بأي حال. إمكانياته لا تقبل الجدل. والآن، يحتاج بالوتيلي إلى إضافة بعض الاستمرارية والثبات لمسيرته الجديدة». وفيما يتعافى غرازيانو بيله من الإصابة، ينتظر أن يكون شيرو إيموبيلي وأندريا بيلوتي ضمن التشكيلة الأساسية للآزوري في مواجهة أسبانيا حيث سبق لهما اللعب تحت قيادة فينتورا عندما كان مدربا لفريق تورينو. كذلك يراقب الطاقم الطبي للآزوري حالة المدافع أليسيو رومانيولي. ويتوقع فينتورا أن يحظى بمساندة جماهيرية هائلة على استاد «يوفنتوس» بمدينة تورينو حيث قاد فريق تورينو في آخر أربع مواجهات دربي للمدينة أمام المنافس القوي يوفنتوس. وقال فينتورا: «أتمنى أن يمنحنا استاد يوفنتوس المساعدة الهائلة التي يمنحها لفريق يوفنتوس في كل أسبوع». وينتظر أن يشهد هذا الاستاد استقبالا حارا من الجماهير للمهاجم الأسباني ألفارو موراتا الذي ساهم في فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في الموسمين الماضيين قبل عودته إلى ريال مدريد الأسباني صيف هذا العام. وسجل موراتا هدفين للمنتخب الأسباني في المباراة التي اكتسح فيها ليشتنشتاين الشهر الماضي في بداية مسيرة الفريقين بالتصفيات. وفي اليوم التالي لهذه المواجهة المثيرة في تورينو، سيسافر المنتخب الأسباني إلى تيرانا لمواجهة نظيره الألباني الأحد المقبل في الجولة الثالثة التي تشهد أيضا مواجهة الآزوري ومضيفه المقدوني.

وتشهد فعاليات المجموعة نفسها اليوم مباراتين أخريين حيث يحل المنتخب الألباني ضيفا على ليشتنشتاين والمنتخب الصهيوني ضيفا على مقدونيا. وفي المجموعة السادسة، سيواصل المهاجم المخضرم وين روني حمل شارة القيادة في المنتخب الإنكليزي تحت إشراف المدرب المؤقت غاريث ساوثغيت الذي تولى المسؤولية خلفا لسام أولارديس الذي ترك تدريب الفريق بعد 67 يوما فقط من توليه المسؤولية، ويستضيف مالطا يوم السبت في اختبار سهل، حيث يستطيع من خلاله المنتخب تحقيق انتصاره الثاني في المجموعة بعدما استهل مسيرته في التصفيات بالفوز 1/صفر على نظيره السلوفاكي الشهر الماضي. وقال ساوثغيت: «بعد فترة تغيير خلال الصيف، أصبح أهم شيء الآن هو القيادة داخل الملعب وخارجه. روني برهن على جدارته خلال العامين الماضيين». وبعدها يسافر المنتخب الإنكليزي إلى سلوفينيا لمواجهة منتخبها في الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل. وفي المجموعة نفسها، يلتقي المنتخب السلوفيني نظيره السلوفاكي وتلعب اسكتلندا مع ليتوانيا يوم السبت أيضا. ويستضيف المنتخب الألماني بطل العالم نظيره التشيكي ضمن المجموعة الثالثة التي تقام السبت أيضا ثم يستضيف منتخب أيرلندا الشمالية في الجولة الثالثة الثلاثاء المقبل. وقال المدرب يواخيم لوف: «هاتان المباراتان على ملعبنا في غاية الأهمية… بعد بدء التصفيات بشكل جيد على ملعب المنتخب النرويجي، نريد الفوز أيضا بهاتين المباراتين والحفاظ على تصدرنا للمجموعة». ويعود إلكاي غندوغان نجم مانشستر سيتي إلى المانشافت ويأمل في أن يشارك في اللقاء ليكون الظهور الأول له مع الفريق منذ الخسارة وديا أمام المنتخب الفرنسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وفي المجموعة ذاتها، يلتقي أذربيجان نظيره النرويجي وتلعب أيرلندا الشمالية مع سان مارينو السبت. وفي المجموعة الثانية، يطمح المنتخب البرتغالي بطل أوروبا إلى استعادة اتزانه بعد الهزيمة أمام سويسرا في المباراة الأولى بالتصفيات، ويواجه اختبارا سهلا على ملعبه غدا الجمعة حيث يستضيف أندورا كما يواجه اختبارا سهلا آخر في الجولة الثالثة عندما يحل ضيفا على جزر فارو يوم الاثنين. وفي المجموعة ذاتها، يلتقي لاتفيا وجزر فارو كما يلتقي المنتخبان المجري والسويسري الجمعة. وفي المجموعة الأولى، تأمل السويد وهولندا وفرنسا بتحقيق الانتصار الأول بعدما سقط كل منها في التعادل بالجولة الأولى. ويستضيف المنتخب الفرنسي نظيره البلغاري متصدر المجموعة (ثلاث نقاط) فيما يحل المنتخب السويدي ضيفا على لوكسمبورغ ويلتقي المنتخب الهولندي نظيره البيلاروسي الجمعة.

ويلتقي المنتخب النمساوي نظيره الويلزي وتلعب مولدوفا مع صربيا وأيرلندا مع جورجيا في المجموعة الرابعة وأيسلندا مع فنلندا وتركيا مع أوكرانيا وكوسوفو مع كرواتيا في المجموعة التاسعة اليوم، واليونان مع قبرص واستونيا مع جبل طارق وبلجيكا مع البوسنة في المجموعة الثامنة غدا الجمعة وأرمينيا مع رومانيا وبولندا مع الدنمارك ومونتنغرو مع كازاخستان السبت.