﻿«ملتقى الباتوكادا» محطة فنية لترسيخ ثقافة الحوار والتسامح في المغرب

الرباط – «القدس العربي»: أسدل الستار، على الدورة الثانية للملتقى المغربي للباتوكادا، المتخصص في فن الإيقاعات على الطبول، وذلك بمشاركة دولية مهمة.

وأكد يوسف اناكام مدير الملتقى ورئيس جمعية اوفر بويز، أن هذه الدورة تميزت بحضور خبراء خاصة من فرنسا والبرازيل الشهيرة بهذا الفن في أمريكا الجنوبية، وان الدورة شهدت حضور نحو 80 فنانا للمشاركة في الورش التي نظمها الملتقى.

وأضاف أن الدورة كرست قيمة التبادل والحوار الفني والثقافي، من خلال منتدى حواري جمع بين مختلف المشاركين لتبادل الأفكار والخبرات، حول فن (باتوكادا)، وجعله وسيلة لتوعية الشباب وصقل مواهبهم، وإدماجهم في الحياة الفنية والإبداعية الفاعلة والهادفة.

وعرفت الدورة، ورشات مكثفة أشرف عليها محترفون من فرنسا، والبرازيل والمغرب، وهي تداريب (الماراكاتو) مع فوزي برجي من فرنسا، و(البانديرو) مع جايرو رودريڭيس من البرازيل، و(صامبا ريو) مع سمير شكري من فرنسا/المغرب.

ويعتبر هذا الملتقى الذي تنظمه جمعية اوفر بويز، يعتبر احتفالا سنويا يجمع ما بين الفرق المغربية للإيقاعات والخبرة الدولية، بهدف تبادل الخبرات الفنية والتقنيات، والرقي بفن الايقاعات على الطبول (باتوكادا) المشهورة في اوروبا وامريكا الاتينية وبافريقيا، وجعل الفن وسيلة لترسيخ ثقافة الحوار والتعايش والتسامح الكوني.