﻿الشعور بعدم الأمان الوظيفي وراء زيادة خطر الإصابة بالسكري

نيويورك ـ رويترز:يقول تحليل جديد إن الأشخاص الذين يشعرون بقلق من فقد وظائفهم ربما يزيد لديهم احتمال الإصابة بالسكري. وبالمقارنة مع من يشعرون بأمان في وظائفهم فقد زادت حالات الإصابة بالسكري بنسبة 19 في المئة لدى من لا يشعرون بأمان وظيفي.

ولا يمكن لهذه الدراسة إثبات أن عدم الأمان الوظيفي يسبب السكري. ومع ذلك فقد قالت جين فيري كبيرة معدي الدراسة «في عالم مثالي الشيء الذي أود أن تتوصل إليه هذه الدراسة هو انخفاض عدم الشعور بالأمان الوظيفي وزيادة في عقود الوظائف الآمنة ورواتب معقولة».

ويمكن أن تدفع الضغوط المرتبطة بالعمل إلى الإفراط في الأكل وتجاوز الحد في القيام بأشكال أخرى من السلوك غير الصحي كما أن هورمونات التوتر يمكن أن تشجع بشكل مباشر على زيادة الوزن أيضا وكل هذه الأمور تسهم في زيادة خطر الإصابة بالسكري.