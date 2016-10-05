﻿فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل في الكيمياء بفضل «أصغر آلات في العالم»

ستوكهولم ـ رويترز: فاز العالم الفرنسي جان- بيير سوفاج والاسكتلندي جيه. فريجر ستودارت والهولندي برنارد فرينجا الأربعاء بجائزة نوبل في الكيمياء لعملهم في مجال الآلات الجزيئية مما قد يؤدي إلى تطورات مثل مواد ومجسات وأنظمة تخزين طاقة جديدة.

وقال جوران هانسون وهو عضو الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم التي تمنح الجائزة «جائزة نوبل في الكيمياء هذا العام تتعلق بأصغر آلات في العالم.»

وذكرت الأكاديمية في بيان إعلان الجائزة التي تبلغ قيمتها ثمانية ملايين كرونة سويدية (931 ألف دولار) أن العلماء الثلاثة طوروا جزيئات ذات تحركات يمكن التحكم فيها ويمكن أن تؤدي مهمات عند إضافة الطاقة لها.

وأضافت «المحرك الجزيئي في المرحلة نفسها التي مر بها المحرك الإلكتروني في ثلاثينيات القرن التاسع عشر عندما عرض العلماء أذرع محركات دوارة وعجلات مختلفة غير مدركين أنها ستؤدي إلى القطارات الكهربائية والغسالات الكهربائية والمراوح وخلاطات المطابخ».

وسوفاج أستاذ فخري في جامعة ستراسبورج ومدير أبحاث فخري في المركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية.

وولد ستودارت في إدنبرة وهو أستاذ في الكيمياء في جامعة نورث وسترن في الولايات المتحدة. وفرينجا أستاذ في الكيمياء العضوية في جامعة جرونينجن في هولندا.

وقال ســتودارت عبر الهاتف أثناء متابعته إعلان الجائزة على الهواء مباشرة من منزله خارج شيكاجو «هذا غير متوقع تماما على الرغم من أنه كان أمرا محتملا منذ 25 عاما على ما أعتقد. وعندما يحدث تكون مفاجأة بالنسبة لك».

وقال فرينجا عندما سئل عن رد فعله لدى علمه بنبأ الفوز «ما قلته عندما تلقيت هذه الرسالة هو إنني لا أعرف ماذا أقول».