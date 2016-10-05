﻿جزار نباتي… في برلين

برلين ـ د ب أ: يتجمع المارة أمام المتجر الذي يبدو للوهلة الأولى أنه محل جزارة، فيوجد على الحائط السيراميك الأبيض و»السجق» (النقانق) في صندوق العرض وهناك ميزان قديم الطراز على الكاونتر. ولكن اللافتة المعلقة فوق المتجر تقول غير هذا: القصاب النباتي. ويعتبر الاسم محيرا للبعض إذ توجد شرائح « الدجاج « والبرغر والسجق وتبدو كلها مثل نظيرتها الحقيقية حتى أن رائحتها مماثلة ولكنها خالية من اللحوم.

وعلى عكس الجزارة التقليدية، لا يتم صناعة السجق أو يتم تقطيعها خلف الطاولة، كل اللحوم المحاكاة انتجت صناعيا باستثناء بعض المنتجات المعلبة الموجودة في نوافذ العرض الزجاجية.

ويرمي الرجال الذين فتحوا محل الجزارة، وهما ديفيد مير وفلوريان تنفيلده ومارتين كولترمان، إلى غزو السوق النباتي الألماني، بدءا من برلين. ويعد الرجال الثلاثة الوكيل الألماني لشركة هولندية تسمى « ذا فيجيتريان بوتشر» أي الجزار النباتي. ويأملون توزيع المنتجات على محلات البقالة أيضا وسوف يفتحون مطعما في وقت لاحق من هذا العام في برلين.

جدير بالذكر أن الأنظمة الغذائية التي لا تحتوي على اللحوم ليست مسألة صحية فحسب. فلقد أصبح المفهوم النباتي اتجاها لأسلوب حياة أيضا، خاصة في المدن الراقية مثل برلين.

ويقول القصاب إن منتجاته مثل لحم الخنزير المدخن أو التونا النباتية تباع في ثلاثة آلاف متجر في 13 دولة، ولقد أسسها جاب كورتويج الذي أصبح نباتيا في أواخر تسعينيات القرن الماضي