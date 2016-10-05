إسرائيل توقف شاباً هدّد بقتل نتنياهو في واقعة غير مسبوقة





القدس- الأناضول- أوقفت إسرائيل، مساء الأربعاء، شخصاً هدد بقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واقعة غير مسبوقة.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن “قوة من الشرطة اعتقلت شاباً إسرائيلياً في مدينة القدس اقترب من حراسات نتنياهو أمام منزله وأبلغهم نيته قتله”.

وأضافت القناة أن المعتقل، الذي لم تكشف عن هويته، يبلغ من العمر 35 عاماً من مدينة القدس، وكان يعاني في الماضي من مرض نفسي، لم تحدده.

وأشارت القناة إلى أنه تم تمديد اعتقال الشاب 3 أيام على ذمة التحقيق.

ولم يسبق أن تعرض نتنياهو لتهديد حقيقي على حياته من قبل إسرائيليين.