“يوتلسات” يعلّق بثّ قناة فضائية كردية بطلب من أنقرة





باريس- أ ف ب- اعلنت شركة يوتلسات الاوروبية لتشغيل الاقمار الاصطناعية الاربعاء انها علقت بث قناة تلفزيونية كردية بناء على طلب من الهيئة التركية لتنظيم الاعلام المرئي والمسموع، في قرار نددت به الفدرالية الاوروبية للصحافيين.

وقال مدير يوتلسات رودولف بلمر امام لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ الفرنسي “نحن موجودون في تركيا، وفي هذا الاطار علينا ان نتعامل مع السلطات التركية وبخاصة مع الهيئة التركية الناظمة للمرئي والمسموع والتي تسمى المجلس الاعلى التركي للاذاعة والتلفزيون”.

وأضاف ان “المجلس ابلغنا عندما طلب منا وقف بث القناة الكردية انها تنتهك القوانين التركية”، مشيراً إلى ان الشركة عمدت على الاثر الى تعليق بث القناة “بانتظار القرار الذي سيصدر عن ثلاث هيئات ناظمة في ثلاث دول اوروبية تبث منها القناة” هي بلجيكا والنروج والسويد.

وشدد مدير يوتلسات على ان الهيئة التركية الناظمة للمرئي والمسموع هي “عضو في المجلس الاوروبي وعضو مشارك في الهيئات الناظمة للاعلام المرئي والمسموع الاوروبي”، مضيفا “ما نقوم به هو تطبيق قوانين بلادنا واوروبا ليس الا”.

ولكن موظفي القناة استنكروا قرار يوتلسات تعليق بثها، وكذلك فعلت الفدرالية الاوروبية للصحافيين.

وقالت الفدرالية ان مصادرها “تفيد ان يوتلسات تعرض لضغوط من جانب المجلس الاعلى التركي للاذاعة والتلفزيون لوقف بث قناة “ميد نيوز تي في” التي تعتبرها السلطات التركية قناة تلفزيونية موالية لحزب العمال الكردستاني” الذي تحظره تركيا وتعتبره منظمة ارهابية.