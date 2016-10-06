أمريكا ودول أخرى تصدر إعلانا بشأن تصدير واستخدام الطائرات بدون طيار المسلحة

واشنطن- رويترز- أصدرت الولايات المتحدة وأكثر من 40 دولة أخرى إعلانا يوم الأربعاء يحديد المبادئ التي قالوا إنها يجب أن تحكم عملية تصدير واستخدام الطائرات بدون طيار المسلحة لضمان عدم إثارة أي حالة من عدم الاستقرار أو مساعدة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وكان كثيرون من حلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا وألمانيا واستراليا من بين الدول التي وقعت على الإعلان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.

ولم توقع فرنسا وإسرائيل والبرازيل وروسيا والصين ودول أخرى على الإعلان المشترك للتصدير والاستخدام اللاحق للطائرات بدون طيار المسلحة.

وجاء في الإعلان إن القوانين الدولية بشأن الصراعات المسلحة وحقوق الإنسان يجب أن تطبق على استخدام الطائرات بدون طيار المسلحة.

وتستخدم الولايات المتحدة من حين لآخر الطائرات بدون طيار لتنفيذ هجمات على تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة وغيرهما من الجماعات المتشددة الأخرى في سوريا والعراق واليمن وباكستان وأفغانستان ودول أخرى.