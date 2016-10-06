إخلاء طائرة في الولايات المتحدة بعد انبعاث دخان من هاتف محمول

واشنطن- د ب أ- أفادت تقارير إخبارية بأن هاتفا من طراز “سامسونج جالاكسي نوت 7″ ارتفعت حرارته وبدأ ينبعث منه دخان الأربعاء على متن طائرة تابعة لشركة “ساوث ويست” الأمريكية قبل إقلاعها، مما أدى إلى إخلائها من الركاب.

وكان 75 شخصا على متن الطائرة في مطار لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، وتم إجلاؤهم، حسبما نقلت صحيفة ية إس إيه توداي عن متحدثة باسم المطار.

وكانت شركة سامسونج قد استدعت هواتف “جالاكسي نوت 7″ الشهر الماضي في جميع أنحاء العالم بسبب خطر اشتعال النار بها.

وبدأت الشركة تبيع هذا النوع من الهواتف مجددا في كوريا الجنوبية يوم السبت الماضي بعد تزويدها ببطاريات جديدة. ومن المقرر أن يبدأ بيعها في أوروبا في 28 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

واعترفت سامسونج الشهر الماضي بأن الهاتف، الذي بدأ بيعه في 19 آب/ أغسطس في العديد من البلدان، يمكن أن تشتعل فيه النيران أثناء الشحن، ونتيجة لذلك حظرت العديد من شركات الطيران في وقت لاحق دخول الركاب بهذه الهواتف على متن الطائرات.

وفي الحادث الذي وقع الأربعاء، بدأ الدخان ينبعث من جهاز “سامسونج جالاكسي نوت 7″ بعد أن تم إغلاق الهاتف، وفقا لتقارير إخبارية.

وقالت سامسونج في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية عبر البريد الإلكتروني إنه حتى يمكن استرداد الهاتف، فإنها لا تستطيع أن تؤكد أن الحادث يتعلق بجهاز “نوت 7″ الجديد.

وأضافت: “نعمل مع السلطات وساوث ويست الآن لاستعادة الجهاز والتأكد من السبب” حسبما ذكر البيان، “بمجرد قيامنا بفحص الجهاز سيكون لدينا مزيد من المعلومات يمكن مشاركتها”.