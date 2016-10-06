المرصد: مقتل 16 من مسلحي المعارضة المدعومين من تركيا بانفجار في شمال سوريا

بيروت- رويترز- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارا وقع في شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 من مسلحي المعارضة المدعومين من تركيا وإصابة آخرين اليوم الخميس.

وقال شاهدان بالمنطقة لرويترز كل على حدة إن الانفجار أدى إلى مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة كثيرين.

وذكر المرصد أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار الذي وقع قرب معبر أطمة الحدودي نجم عن هجوم انتحاري أو قنبلة مزروعة بالمنطقة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

واستهدف الانفجار مقاتلين معارضين تدعمهم أنقرة ضمن عمليتها التي تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد إلى الشمال الشرقي بالإضافة إلى منطقة حدودية منفصلة.