مصادر تركية تعلن قصف 18 هدفاً لـ ” بي كا كا ” ومقتل 5 من عناصرها

أنقرة - الأناضول - أعلنت مصادر عسكرية تركية، الخميس، قصف 18 هدفاً لمنظمة “بي كا كا”، وقتل 5 من عناصرها، في غارات شنتها طائرات تركية شمالي العراق وجنوب شرقي تركيا، وعملية أمنية شرقي البلاد.

وقالت المصادر، إن الطائرات الحربية قصفت مساء أمس، 11 هدفاً تابعاً للمنظمة المذكورة، في منطقة ريفية بقضاء “تشوكورجا” بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، ما أسفر عن تدمير تلك الأهداف، ومقتل 3 من عناصر المنظمة، وفقاً لحصيلة أولية.

وأشارت المصادر ذاتها، أن سلاح الجو التركي، شن غارة أخرى مساء أمس، على مواقع للمنظمة في منطقتي “متينا” و”غارا” شمالي العراق، أسفرت عن تدمير 7 أهداف تابعة للمنظمة.

وعادت الطائرات المشاركة في الغارات إلى قواعدها بسلام، بعد أداء مهمتها بنجاح، بحسب نفس المصادر.

وفي سياق متصل أفادت مصادر أمنية محلية، اليوم، أن اثنين من عناصر “بي كا كا” قتلا في تبادلٍ لإطلاق النار مع قوات الأمن التركية في ولاية “وان” شرقي البلاد،.

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن توجهت، اليوم، إلى منزل كان يقطنه العنصران بعد معلومات عن تحضيرهما لعملية إرهابية، ولدى وصول قوات الأمن للمكان ومطالبتها العنصرين بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار، ما أدى لاندلاع اشتباك أسفر عن مقتلهما.

ودأبت القوات المسلحة التركية على استهداف مواقع التنظيم، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، رداً على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم داخل البلاد بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن.