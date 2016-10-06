إسرائيل ردا على الانتقادات الأمريكية للاستيطان: ملتزمون بحل الدولتين

تل أبيب- د ب أ- قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن عدم اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل هو العقبة في طريق السلام، وذلك ردا على الانتقاد الشديد الذي وجهته الولايات المتحدة إلى إسرائيل بسبب قرار المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الخميس عن الوزارة أن الوحدات التي تقرر إقامتها “لا تعتبر مستوطنة جديدة… وإنما ستبنى على أراض أميرية في تجمع سكني قائم ولن تغير من منطقة نفوذه”.

وقالت إن “إسرائيل ملتزمة بحل الدولتين”، معتبرة أن “العقبة الحقيقية أمام تحقيق السلام ليست المستوطنات وإنما إصرار الفلسطينيين على عدم الاعتراف بيهودية إسرائيل بغض النظر عن حدودها”.

وكانت الولايات المتحدة انتقدت بشدة الأربعاء موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء الوحدات الجديدة، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان إن تلك الخطوة تقلل من فرص حل الدولتين وأن “موقع المستوطنة الذي يقع في عمق الضفة الغربية وبشكل أقرب إلى الأردن من إسرائيل سوف يربط سلسلة من البؤر الاستيطانية التي تقسم الضفة الغربية فعليا وتجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أكثر بعدا”.