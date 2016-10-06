مقتل ثلاثة مسلحين بعد الهجوم على قاعدة عسكرية في كشمير الهندية

سريناجار- د ب أ- أعلن مسؤول في الجيش الهندي أن جنودا من الجيش قتلوا ثلاثة مسلحين مشتبها بهم هاجموا معسكرا للجيش في ولاية جامو وكشمير شمالي البلاد الخميس.

وكان مسلحون قد هاجموا معسكر “30 راشتريا رايفلز″ في بلدة لانجيت فجر الخميس، حسبما ذكر الكولونيل راجيف ساها ، مضيفا أن الأدلة أشارت إلى أن المسلحين جاءوا من باكستان.

يأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين الجارتين المسلحتين نوويا وتقعان بمنطقة جنوب آسيا، واللتين خاضتا حربين بسبب إقليم كشمير المتنازع عليه في منطقة جبال الهيمالايا.

وقال ساها إن المسلحين، الذين كانوا يرتدون سترات قتال، أطلقوا النار على ثلاث نقاط حراسة بالقرب من سياج المعسكر وعلى بعض مقرات الإقامة.

ومع ذلك كانت نقاط الحراسة على درجة عالية من التأهب، وتم تبادل إطلاق النار، ولم يتمكن المسلحون من اقتحام المعسكر.

وقال الكولونيل ساها في بيان داخل المعسكر: “لقد تم تنشيط فريق الرد السريع لدينا على الفور… وقام بعمليات تطهير أسفرت عن القضاء على ثلاثة من المسلحين”.

وأشار إلى أن المسلحين الثلاثة كانوا يحملون عبوات دواء عليها علامات باكستانية واضحة.

وقال إن: “معسكر لانجيت كبير للغاية ، لم يتم بعد استكمال عملية تطهيره”.

وتتهم الهند جارتها باكستان بمساعدة المسلحين الذين يشنون هجمات في أراضي هندية. وتنكر إسلام أباد الاتهام، وتصف مسلحي كشمير بأنهم مقاتلين من أجل الحرية.