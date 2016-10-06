وزير الخارجية الفلبيني: الولايات المتحدة خذلتنا

مانيلا - د ب أ – صرح وزير الخارجية الفلبيني بيرفكتو ياساي الخميس، بأن الرئيس رودريجو دوتيرتي يسعى إلى إبعاد السياسة الخارجية لبلاده عن الولايات المتحدة، وقال” أمريكا خذلتنا”.

وقال في بيان إن الولايات المتحدة، “حافظت على قيود غير مرئية للسيطرة علينا ودفعنا نحو التبعية والخضوع″ حتى بعد أن منحتنا الاستقلال عام 1946 .

وأضاف أن “الابتعاد عن التبعية التي تقيد الفلبين باتجاه التعامل بفاعلية مع المخاطر الأمنية الداخلية والخارجية أصبح أمراً حتمياً لإنهاء تبعية بلادنا للمصالح الأمريكية”.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي أقرب حليف للفلبين وتربط الدولتين معاهدة للدفاع المشترك. إلا أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت إعراب الرئيس دوتيرتي عن استيائه من طبيعة العلاقات مع واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة قد حصلت على الفلبين من إسبانيا عام 1898، ورغم صدور أول دستور لها عام 1935، ألم تعترف الولايات المتحدة باستقلال الفلبين رسمياً إلا عام 1946 .