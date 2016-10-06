سياسي بارز بحزب ميركل: إننا بحاجة لحلول دبلوماسية في سوريا

برلين - د ب أ – وصف خبير شؤون السياسة الخارجية بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي كارل-جورج فيلمان، الإجراء الروسي في مدينة حلب السورية بأنه “غير مقبول على الإطلاق”.

وقال فيلمان، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني “بوندستاج” في تصريحات خاصة لبرنامج “مورجن ماجازين” الإخباري بالقناة الأولى الألمانية (ايه دي ار) الخميس: “أن يقصف الروس مدينة كبيرة (…) يعد أمراً لا بد من وضع حد له “.

وحذر من الخطر الناتج عن تسلح روسيا والولايات المتحدة، وقال: “أن يبني كلا الجانبين صواريخاً أكبر وقوى عسكرية دائماً لن يؤدي إلى شيء. إننا بحاجة لحلول دبلوماسية”.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أجهضت المباحثات مع روسيا بشأن إقامة هدنة في سوريا قبل أيام قليلة. ومن جلنبها أوقفت موسكو التخلص المتفق عليه من عنصر البلوتونيوم الذي يتم من خلاله بناء أسلحة نووية وأوقفت اتفاقاً مع واشنطن بشأن التعاون في مجال البحث النووي وأبحاث الطاقة.