هكذا يعيش براد بيت منذ قضية طلاقه من أنجلينا جولي

لندن ـ كشف تقرير نشرته صحيفة US Weeklyالأمريكية أنّ النّجم العالمي براد بيت في وضع سيء، ولا يستطيع أن يصدّق ما آلت إليه الأمور؛ بسبب قضية الطلاق بينه وبين زوجته النجمة أنجلينا جولي.

وكانت أنجلينا جولي قد أقامت هذه الدعوى بعد شجار شديد نشب على متن طائرة خاصة، تضمّن إهانات لابنه مادوكس البالغ من العمر 15 عاماً.

ولا يزال النّجم الشهير الأميركي البالغ من العمر 52 عاماً يحاول التعافي من الخلاف الذي تدخلت به شرطة لوس أنجلوس، وإدارة خدمات الأطفال، والأسرة، وكبار المحامين.

وكشف مصدر مقرّب من بيت لصحيفة “”ديلي ميل” البريطانية، أنّ بيت يعتمد على أسرته اعتماداً كاملاً، ويتحدث مع والديه وأصدقائه المقربين ومدير أعماله بصفة دائمة.