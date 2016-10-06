سلاف فواخرجي: لهذه الأسباب انسحبت من باب الحارة

دمشق ـ كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن أسباب مغادرتها واعتذارها عن مواصلة دورها في ملسسل باب الحارة الجزء التاسع بعدما كانت قد لعبت في الجزء الثامن شخصية المحامية جولي.

وأوضح البيان الصحافي الذي نشرته صفحتها الرسمية أنه كان من المقرر أن تكون فواخرجي بطلة رئيسة لأحداثه، بعدما حلّت ضيفةً على الجزء الثامن حيث جاءت موافقة فواخرجي على الانضمام لـ “باب الحارة8” بناءً على ما أعلن صنّاعه من توجهاتٍ فكرية جديدة تبرز دور المرأة الدمشقية الحقيقي في الحياة الاجتماعية، بعد الانتقادات التي طالت الأجزاء السابقة بسبب تهميش هذا الدور.

وتابع البيان أن شخصيّة جولي التي تعرفّ عليها الجمهور بالجزء الثامن، كان من المفترض أن تحمل تطوّراتٍ درامية كبيرة في الجزء التاسع، وتمضي لمسافةٍ أبعد بإبراز المشاركة الفاعلة لهذه الشخصية المتنوّرة بمجتمعها، وانعكاسات ذلك على علاقاتها مع أهل الحارة.

وأضاف أن فواخرجي اعتبرت في بتصريحاتٍ سابقة لها أنّ شخصية جولي تمثل ثورة على باب الحارة نفسه.

وقالت إنّها تعاملت معها كهمٍ فنّي، بحيث يمكنها استغلال العمل الشامي الأشهر لتوصيل رسائل مهمّة، وصورة أجمل كما تعرفها، وتتمنّاها ضمن خيار الحكاية الشامية المحببة، وهذا ما أسعد صنّاع المسلسل.

وتابع البيان بأن وعود القائمين على العمل بإغناء النص لم يتم الإيفاء بها، فيما يبدو وجود تضارب في الآراء بين صنّاعه.

وبين البيان التوضيحي أن فواخرجي اكتشفت النص الذي قدّم لها قبيل انطلاقة تصوير الجزء التاسع لا يحمل أية تطوراتٍ جوهرية على المستوى الدرامي لشخصية جولي، بل يجعلها تدور في الفلك ذاته، كمحامية تواصل المرافعة عن أهالي الحارة.

لذلك فضّلت الاعتذار بكل ود، كي لا تشعر أنّ مشاركتها ستمر مروراً عابراً، دون تحقيق الإضافة التي أرادتها لرصيدها، ورصيد باب الحارة بما له، وما عليه، متمنية التوفيق للجميع.