وداعا لأوجاع الشقيقة وآلامها مع هذه العشبة الفريدة من نوعها

لندن ـ كشف الأخصائي التونسي في طب الأعشاب بشير ضيف الله عن فوائد نبتة الحرمل للعلاج من الصداع النصفي “الشقيقة”.

وقال ضيف الله إن نبات الحرمل هو عشبة برية معمرة تنمو في المناطق الحارة حيث تتواجد بدول شمال إفريقيا وبلاد الشام واسمه العلمي (peganum harmala).

وأضاف “يعتبر بذاته صيدلية مجانية تستعمل بذوره الجافة كطاردة للرياح والانتفاخات وتنشيط الكلى والقضاء على دود الأمعاء بسرعة، كما يعتبر الحرمل مدرا للبول حيث يخلص الجسم من السموم.

وأكد الأخصائي التونسي أن مسحوق بذور الحرمل يستعمل بعد طحنها سعوطا للتخلص نهائيا من الصداع النصفي المزمن والرشح-سيلان الأنف- والعين الدامعة والتهاب الجيوب الأنفية والصدى السمعي (acouphène) كما أنها علاج نافع وفعال ضد احمرار العينين الناتج عن الانفلونزا.

وحذر ضيف الله أنه يجب الحذر والحيطة عند استعمال الجرعات لأن بذور الحرمل تحتوي على مادة سامة (harmaline)، كما نبه أن الفرد لا يجب أن يتناول أكثر من غرام واحد من البذور في اليوم إذا كانت منقوعة ويمنع استعماله للمرأة الحامل لأنه يسبب الإجهاض مؤكدا أن استخدامها سعوطا أمر آمن ومجرب ومضمون النتائج بإذن الله تعالى.