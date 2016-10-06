ائتلاف المعارضة السورية: تنفيذ “الدولة” لتفجير أطمة لا يحجب مسؤولية النظام عنها

القاهرة - د ب أ – أدان ائتلاف المعارضة السورية، التفجير الذي استهدف معبر أطمة على الحدود مع تركيا صباح الخميس وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً، غالبيتهم من مسلحي الفصائل المدعومة من تركيا ومن بينهم قادة عسكريون.

وأضاف الائتلاف في بيان، أن “ارتكاب تنظيم داعش الإرهابي لهذه الجريمة لا يحجب مسؤولية نظام (الرئيس بشار) الأسد عنها، فالإرهاب واحد …”.

كما حمل الائتلاف مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، المسؤولية عن مثل هذه الهجمات نتيجة فشله “في مواجهة مسؤولياتها الواضحة تجاه ما يتعرض له المدنيون في سوريا”.