مقتل 5 بينهم 3 من الحشد الشعبي في تفجيرين ببغداد

بغداد - الأناضول- قتل 5 أشخاص بينهم 3 من الحشد الشعبي، في تفجيرين، إضافة إلى العثور على جثتي رجلين مجهولي الهوية، الخميس، بمناطق مختلفة من العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفاد ضابط شرطة.

وقال النقيب في شرطة بغداد، ياسر المصطفى، إن عبوة ناسفة انفجرت في دورية للحشد الشعبي، بناحية المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد.

وأضاف، أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 من الحشد وإصابة 6 آخرين بجروح، مبينا أن القوات الأمنية فرضت طوقاً حول مكان الهجوم وبدأت بحملة تفتيش في محيط المكان.

والحشد الشعبي، المكون من فصائل ومتطوعين شيعة، موال للحكومة ويقاتل إلى جانبها ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة من اراضي العراق في الشمال والغرب.

ويواجه الحشد اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة.

وفي حادث منفصل، قال المصطفى إن عبوة ناسفة انفجرت أمام متاجر في منطقة الطوبجي غربي بغداد، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح.

كما أفاد الضابط العراقي، بعثور قوات الشرطة على جثتي رجلين مجهولي الهوية، في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد، وعليهما آثار اطلاق النار.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات على الفور، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية، يشنها في الغالب عناصر “الدولة” عبر سيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون.

وكثف مسلحو تنظيم الدولة هجماتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع انحسار نفوذهم على الأرض في شمالي وغربي البلاد.

وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم في أرجاء العراق قبل نهاية العام الجاري.