يوفنتوس يقترب من تمديد عقد هدف برشلونة

لندن ـ ذكرت تقارير صحافية إيطالية، الأربعاء، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، بات قريبًا جدًا من تجديد عقد مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.

وقال موقع “فوتبول إيطاليا”، إن ديبالا سيمدد تعاقده قريبًا لمدة 5 سنوات، مقابل رفع راتبه إلى 3 أضعاف، حيث سيحصل على راتب يتراوح بين 5.5 و 6 ملايين يورو، بعد أن كان يتقاضى 2.2 مليون يورو.

وكانت تقارير صحافية، ربطت اللاعب ببرشلونة الإسباني، بتدخل من زميله في المنتخب ليونيل ميسي، وصانع ألعاب الفريق الكتالوني، لكن ديبالا، نفى هذه التقارير، وأكد اقترابه من تجديد عقده مع بطل إيطاليا.

وقال ديبالا “22 عامًا”: “التقارير عن انتقالي إلى برشلونة، عارية تمامًا عن الصحة. أنا قريب من تجديد عقدي مع يوفنتوس″.