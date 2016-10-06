مدرب كولومبيا يحسم موقف رودريجيز ويرد على ريال مدريد

لندن ـ كشف خوسيه بيكرمان، المدير الفني للمنتخب الكولومبي، أنه استبعد رسميا اللاعب خاميس رودريجيز من قائمة فريقه، الذي يلتقي مساء الخميس، نظيره الباراجواياني في إطار المرحلة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأشار بيكرمان أيضا إلى أن مشاركة نجم ريال مدريد أمام أوروجواي يوم الثلاثاء المقبل ليست مؤكدة.

وقال المدرب الأرجنتيني، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، في أسونسيون عاصمة باراجواي، على هامش لقاء اليوم، “سنرى تطور الأمور يوما بيوم، وسننتظر تعافيه بشكل طبيعي، ولكننا لا نستطيع أن نتحدث عن مدد محددة، علينا فقط أن نتتظر”.

وفي حال لم يتعاف رودريجيز بشكل تام في الوقت المناسب، فإنه سيغيب أيضا عن مباراة كولومبيا أمام أوروجواي في مدينة بارانكويا الكولومبية يوم الثلاثاء المقبل في تصفيات المونديال.

وكان سفر رودريجيز لباراجواي مع منتخب بلاده أحدث حالة من الجدل في إسبانيا، كما أثار استياء المسؤولين في نادي ريال مدريد، الذي يلعب لصالحه، بيد أن بيكرمان أكد أن هناك احتراما متبادلا بين الجانبين (المنتخب الكولومبي والنادي الإسباني).

وأضاف بيكرمان قائلا “يتعين علي أن أدافع عن كولومبيا، هذه هي المسؤولية، التي يجب علينا الاضطلاع بها في المنتخب، الأندية هي من تملك اللاعبين والأصوات تتعالى بشكل أكبر في كل مرة (ضد انضمام اللاعبين للمنتخبات)، ولكن يجب أن يكون هذا في إطار المنطق”.

ولم يشر مدرب المنتخب الكولومبي إلى اسم اللاعب البديل، الذي سيستعين به لتعويض غياب رودريجيز.

واكتفى المدير الفني في هذا الصدد بالقول “رودريجيز لاعب كامل يستطيع التعامل مع المواقف المختلفة، ولكن من الناحية العملية، تمتلك كولومبيا البديل، الذي يستطيع مساعدة الفريق على التمسك بتطلعاته في تحقيق نتيجة جيدة”.