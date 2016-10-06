المرصد: الحكومة السورية تنتزع نصف حي من المعارضة في حلب

بيروت- رويترز – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات الحكومة السورية انتزعت السيطرة على نصف حي رئيسي من قبضة المعارضة في مدينة حلب الخميس، في تقدم جديد لها.

وذكر المرصد أن القتال يستعر في حي بستان الباشا قرب وسط المدينة، الذي يعد أحد خطوط المواجهة في حلب المقسمة منذ سنوات بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة.

وذكر الجيش السوري في بيان أن قواته تقدمت في بستان الباشا.

وطوقت القوات الحكومية التي تستخدم القصف الجوي العنيف القطاع الشرقي من حلب، الخاضع لسيطرة المعارضة خلال الأسابيع الأخيرة وتسعى لاستعادة المدينة بالكامل.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي المعارضة للحصول على تعقيب عن تقدم القوات الحكومية.