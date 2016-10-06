إرجاء الحكم في قضية الناشط البحريني المعارض نبيل رجب

دبي - أ ف ب – أرجأ القضاء البحريني الخميس حتى 31 تشرين الاول/اكتوبر الحكم في قضية الناشط المعارض نبيل رجب، الذي يحاكم بتهمة الاساءة للسلطات البحرينية والسعودية، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وأفاد المصدر ان المحكمة الكبرى الجنائية أرجأت “اصدار الحكم على الناشط نبيل رجب الى 31 تشرين الاول/اكتوبر”، وان ذلك تقرر بعد طلب هيئة الدفاع تسلم نسخ عن التقارير الطبية للناشط (51 عاماً).

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المحامي العام هارون الزياني، تأكيد ارجاء الحكم في قضية رجب من دون ان يسميه، مشيراً الى انه يحاكم “لارتكابه جناية اذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها الحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية واضعاف الجلد في الامة”.

وكانت السلطات اعادت توقيف رجب في حزيران/يونيو، بعد اقل من عام على الافراج عنه لأسباب انسانية، في سياق سلسلة اجراءات مشددة بحق المعارضين اثارت انتقادات الامم المتحدة وواشنطن.

ووفقاً لمركز البحرين لحقوق الانسان الذي يرأسه الناشط، فان الاتهامات تعود الى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على موقع “تويتر”، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن.

وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015، دعما لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت السلطات البحرينية الى “التوقف فوراً عن ملاحقة (…) رجب الذي يواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 عاماً بتهم تنتهك حقه في حرية التعبير”.

واوقف رجب مراراً على خلفية مشاركته او دعوته الى التظاهر ضد الحكم في البحرين، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية، وقادتها المعارضة الشيعية. وسبق له ان أمضى عامين في السجن لادانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة.