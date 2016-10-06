ايران تحذر السعودية بشأن المناورات في مضيق هرمز

طهران - أ ف ب – حذر حرس الثورة الايراني السعودية، التي تجري مناورات عسكرية في مضيق هرمز الاستراتيجي، وحوله من دخول سفنها المياه الايرانية او اقترابها منها، وفق ما افادت وسائل الاعلام الايرانية الخميس.

وقالت قوة النخبة الايرانية في بيان نشرته وسائل الاعلام، ان “القوات البحرية لحرس الثورة تعتبر ان هذه المناورات هي مصدر لإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار في الخليج الفارسي”.

وحذر البيان من انه “لا يسمح بدخول اي من القطع العسكرية المشاركة في هذه المناورات الدعائية الى المياه الاقليمية الايرانية، ولا حتى (العبور) من المياه الحرة القريبة من المياه الاقليمية الايرانية”، وبأن ايران لن تعتبر “ان مثل هذا المرور لن يمثل ضرراً”.

وقال حرس الثورة انه سيرد “بطريقة متكافئة وفوراً”، على “اي تحرك او جهد او عمل يضر بالسلام والامن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان”.

بدأت القوات البحرية السعودية الثلاثاء، مناورات “درع الخليج 1″ وقال قائد التمرين العميد البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني، انها “من أضخم المناورات التي ينفذها الأسطول الشرقي في الخليج العربي وبحر عمان مروراً بمضيق هرمز″.

تقع السعودية وايران على طرفين متقابلين من الخليج، وسبق لطهران ان لوحت باغلاق المضيق في وجه الملاحة البحرية، في حال اي مواجهة مع خصومها الاقليميين.

ويسود توتر العلاقة بين ايران ودول الخليج، خصوصاً السعودية. وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران في كانون الثاني/يناير، اثر هجوم على سفارتها من قبل محتجين على اعدام الشيخ السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.

وتقف السعودية وايران على طرفي نقيض من نزاعات مختلفة في المنطقة، لا سيما في سوريا واليمن.

وفي نهاية ايلول/سبتمبر، اجرت ايران مناورات بحرية في مضيق هرمز بمشاركة سفينة حربية ايطالية.