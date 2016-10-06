قوات الجيش اليمني تسيطر على مواقع استراتيجية للحوثيين في مأرب

صنعاء - د ب أ – تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية الخميس، من السيطرة على مواقع استراتيجية، بعد مواجهات مع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمحافظة مأرب.

وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة ، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن “الجيش الوطني مدعوماً بالمقاومة الشعبية أحكم سيطرته على جبل الطريف بجبهة المخدرة شمال مديرية صرواح”.

وأوضح أن قوات الجيش لا تزال تلاحق “المليشيا الانقلابية في التباب المحيطة”.

وذكرت مصادر في المقاومة الشعبية، أن قوات الجيش والمقاومة بدأت عملية عسكرية واسعة، في جبهة المخدرة، لتحريرها من قبضة الحوثيين وقوات صالح.

وأكدت، أنها شنت هجوماً واسعاً على مواقع الحوثيين وقوات صالح، وأحكمت سيطرتها على جبلي الطريق والدرماء، وقرية الحاني.

وتعد مديرية صرواح، آخر معاقل الحوثيين وقوات صالح في محافظة مأرب النفطية، فيما تسيطر قوات الجيش والمقاومة الشعبية على معظم مناطق المحافظة.