توقعات ببذل فرنسا لمساع في موسكو لإعلان وقف جديد لإطلاق النار في سوريا

موسكو - د ب أ – يجري وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت الخميس، محادثات في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف من المتوقع أن تركز على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتضمن وقفاً لإطلاق النار في سوريا.

وكانت فرنسا قد اقترحت إجراء محادثات في الأمم المتحدة، لإعلان وقف جديد لإطلاق النار في مدينة حلب. كما دفعت من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأحياء الشرقية المحاصرة في المدينة.

وكان إيرولت حذر، أمام البرلمان الأسبوع الماضي، من أن الأطراف التي لا تدعم وقف إطلاق النار قد تواجه اتهامات بالتواطؤ في جرائم حرب.