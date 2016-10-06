الخارجية الفلسطينية ترحب بالموقف الأمريكي الرافض للاستيطان

رام الله - الأناضول – رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، بالإدانة الأمريكية لقرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً الموقف الأمريكي “اختبار مصداقية على المحك”.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم، “من الضرورة بمكان تذكير الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، والناطقين الآخرين، أن مثل هذه الإدانات رغم شدتها اللغوية لم تمنع أو توقف إسرائيل عن الاستمرار في إعلاناتها لبناء وحدات استيطانية جديدة، متحدية هذه الإدانات ومتمردة عليها”.

كما دعت المتحدث باسم نظيرتها الأمريكية “أن يقرأ التصريحات والبيانات التي صدرت عن الخارجية الإسرائيلية وعن المسؤولين الإسرائيليين، والتي ترفض التنديد الأمريكي بالاستيطان، معتمدة في رفضها على مواقف وتصويتات الإدارة الأمريكية، طيلة المراحل السابقة في مجلس الأمن إزاء موضوع الاستيطان”.

ولفت البيان “إن المواقف الأمريكية التي تهدد باستخدام الفيتو ضد قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن، كانت ولفترة من الوقت هي المحفز المباشر الذي يشجع إسرائيل، ليس فقط على تحدي الإرادة الدولية بالإعلان عن المزيد من المشاريع الاستيطانية الجديدة، وإنما أوصلتها مؤخراً للتطاول على الموقف الأمريكي الذي وفّر لها الحماية في مجلس الأمن طيلة السنوات الماضية”.

وتابع “إن اختبار مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية بات على المحك، وفي القريب العاجل، سوف يتبين ما إذا كانت هذه التصريحات شديدة اللهجة لذر الرماد في العيون بشأن الاستيطان”.

واعتادت الولايات المتحدة الأمريكية، طيلة السنوات الماضية، استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن، لإحباط مشاريع قرارات تقدمت بها دول مختلفة، لإدانة مشاريع الاستيطان الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين.

ودعت الخارجية الفلسطينية، الولايات المتحدة لدعم مشروع عربي في مجلس الأمن بشأن الاستيطان، حيث تبحث الرباعية العربية (مصر والأردن والسعودية والإمارات) وجامعة الدول العربية “تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة الاستيطان”.

والأربعاء، أدانت الولايات المتحدة، قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان “ندين بقوة قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بدعم خطة من أجل إنشاء مستوطنة جديدة وكبيرة في عمق الضفة الغربية”.

وأضافت أن “المستوطنة التي تعتزم إسرائيل بناءها يمكن أن تضم 300 وحدة سكنية، وذلك قد يلحق المزيد من الضرر برؤية حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)”.

وكشفت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية التي تراقب الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، الثلاثاء، عن أن حكومة بنيامين نتنياهو، تروّج لبناء مستوطنة جديدة، شمالي الضفة الغربية.

وأوضحت، في تصريح صحافي، أن “الحكومة الإسرائيلية تروج لخطة لبناء مستوطنة جديدة إلى الشرق من مستوطنة (شيلو) شمالي الضفة”.