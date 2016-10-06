الرئيس الايراني في فيتنام، المحطة الاولى من جولته الآسيوية

هانوي - أ ف ب – أعرب الرئيس الايراني حسن روحاني عن أمله الخميس، في زيادة المبادلات التجارية خمسة اضعاف مع فيتنام، المحطة الاولى من جولة آسيوية تشمل كلا من ماليزيا وتايلاند.

ورحب الرئيس الايراني المعتدل الذي بدأ سياسة انفتاح دولية، “باتفاق الطرفين على رفع المبادلات التجارية الى ملياري دولار”.

وفي 2015، كانت المبادلات التجارية بين البلدين 350 مليون دولار، كما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

اما الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ، فتحدث عن “فرص كبيرة للتعاون”.

وتقول فانيسا نيوباي من معهد دراسات آسيا-المحيط الهادىء في الجامعة الوطنية الاسترالية، ان هذه الجولة الاسيوية تشكل في نظر روحاني، “انعطافة نحو الشرق، للاستكشاف ولقاء السياسيين واقامة علاقات اقتصادية قوية تحتاج اليها ايران”.

وتمثل ايران بالنسبة الى فيتنام الشيوعية الغنية بموارد الطاقة، شريكا مهما من الشرق الاوسط في قطاعي النفط والغاز.

قد اقامت فيتنام وايران علاقات ديبلوماسية في 1973، وزار رئيسان ايرانيان فيتنام، هما محمود احمدي نجاد في 2012 واكبر هاشمي رفسنجاني في 1995.

ومنذ رفع العقوبات التي كانت مفروضة على ايران، بعد الاتفاق النووي في 2016 بين طهران والقوى العظمى يقوم روحاني بعملية انفتاح دولية، وقد زار فرنسا في كانون الثاني/يناير.