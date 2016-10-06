الإعصار ماثيو يودي بحياة 39 بعد ارتفاع عدد قتلى هايتي

بورت أو برنس - رويترز – قال مسؤولون محليون، إن الإعصار ماثيو أزهق أرواح ما لا يقل عن 39 شخصاً بعد ارتفاع عدد القتلى في هايتي، إلى 35 مع توجه العاصفة صوب الشمال الخميس لتضرب جزر الباهاما وهي في طريقها إلى فلوريدا.

وقالت هيئة الحماية المدنية في هايتي، إن عدد القتلى بلغ 23 وقتل كثيرون منهم بفعل الأشجار المتساقطة والحطام المتطاير وفيضان الأنهار. وأكدت وزارة الداخلية ورئيس بلدية أن 12 شخصاً آخرين لقوا حتفهم في مختلف أرجاء هايتي.

وفي جمهورية الدومنيكان المجاورة تسبب الإعصار في وفاة أربعة أشخاص في وقت سابق.

وماثيو أقوى إعصار في منطقة الكاريبي منذ الإعصار فيليكس عام 2007. واجتاح الإعصار ماثيو يومي الثلاثاء والأربعاء كوبا وهايتي محملاً برياح سرعتها أكثر من 225 كيلومتراً في الساعة وأمطار غزيرة ضربت المدن ودمرت الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية والمنازل.

ودفع الدمار في هايتي السلطات إلى تأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت ستجرى يوم الأحد.