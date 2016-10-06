انفجار سيارة ملغومة بمنطقة في اسطنبول قرب مركز للشرطة والمطار

اسطنبول- رويترز- قالت قناة تلفزيونية تركية ووكالة دوجان للأنباء إن ما يشتبه أنها سيارة ملغومة انفجرت قرب مركز للشرطة ومطار أتاتورك في اسطنبول الخميس وإن شخصا على الأقل أصيب بجروح خطيرة.

وعرض تلفزيون (إن تي في) لقطات لسيارات إسعاف تهرع إلى مكان الانفجار وقال إن قوات الأمن انتشرت بالمنطقة.

وشهدت تركيا عددا من التفجيرات في الأشهر القليلة الماضية ألقي باللائمة في بعضها على حزب العمال الكردستاني وفي البعض الآخر على تنظيم الدولة الإسلامية.