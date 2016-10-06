بوتين يلتقي أولاند في فرنسا في 19 اكتوبر لبحث الوضع السوري

موسكو- أ ف ب- اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند خلال زيارته لفرنسا في 19 تشرين الاول/ اكتوبر.

وقال لافروف لوزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت خلال لقاء في موسكو ان بوتين وأولاند “سيبحثان المسائل الدولية بما فيها سوريا واوكرانيا”.

ويجري التحضير لزيارة بوتين لفرنسا منذ اشهر وسيقوم خلالها بتدشين مجمع روسي ارثوذكسي في باريس.

وتاتي الزيارة في حين تشهد العلاقات توترا مع الغرب بسبب دعم روسيا لهجوم القوات السورية على حلب.

وقال ايرولت عشية زيارته لموسكو انه يعتزم ابلاغ الروس إن الوضع في حلب “لا يمكن أن يستمر” على ما هو عليه، وانه “ينبغي وقف المجزرة”.

ويتوجه ايرولت بعد موسكو إلى واشنطن اذ تحاول فرنسا الدفع باتجاه استصدار قرار عن مجلس الامن الدولي لوقف اطلاق النار في حلب.

اعلنت الولايات المتحدة الاثنين وقف المفاوضات مع موسكو بشأن الهدنة.

وقادت فرنسا والمانيا الجهود للتوسط من اجل وقف الحرب في شرق اوكرانيا. ويتهم الغرب روسيا بالوقوف وراء الانفصاليين الاوكرانيين.