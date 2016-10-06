مجلس الأمن يتفق على ترشيح أنطونيو غوتيرس لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

نيويورك (الأمم المتحدة) “القدس العربي” ـ من عبد الحميد صيام ـ أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الروسي فيتالي تشوركين توافق أعضاء المجلس على اختيار أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي السابق لشؤون اللاجئين، ليشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة القادم إعتبارا من الأول من يناير 2017.

وقال تشوركين للصحفيين، وإلى جانبه أعضاء مجلس الأمن:”ترون الآن مشهدا تاريخيا، لا أعلم ما إذا كان قد تم بهذا الشكل من قبل في تاريخ الأمم المتحدة. كما تعلمون فقد أجرينا ست جولات اقتراع أولية، وكانت تلك عملية مهمة للغاية لاختيار الأمين العام المقبل. إننا نقدر مشاركة جميع المرشحين في هذه الحملة….بعد الجولات الست، لدينا مرشح مفضل وهو أنطونيو غوتيريس.

وسيجتمع مجلس الأمن صباح اليوم الخميس الساعة العاشرة صباحا، ليتم التصويت عليه رسميا بالتزكية. بعد ذلك يقوم المجلس بتقديم توصية للجمعية العامة للتصويت على المرشح الذي تقدم به مجلس الأمن. وغالبا ما تعتمد الجمعية العامة توصية مجلس الأمن بالإجماع.

وبعد تصويت الجمعية العامة في جلسة خاصة يقوم رئيس الجمعية العامة، بيتر تومسون، بالإغلان رسميا أن السيد أنطزنيز غوتيرس هو الأمين العام الجديد إعتبار من اليوم الأول لعام 2017 ولمدة خمس سنوات ليكون الأمين العام التاسع الذي يجلس في الطابق الثامن والثلاثين بصفته أمينا عاما للمنظمة الدولية.

وقد تنافس غوتيرس مع تسعة مرشحين آخرين، مناصفة بين النساء والرجال إلا أن حظوظ غوتيرس ظلت الأعلى في الخمس جولات الآستطلاعية والجولة التمهيدية صباح االأربعاء والتي تخول الدول الدائمة العضوية إستخدام الفيتو.