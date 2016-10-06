الفنانة الأردنية نداء شرارة: الملكة رانيا دعمتني وقعدت 3 سنين في البيت عشان محجبة

عمان ـ قالت الفنانة الأردنية نداء شرارة إنها ظلت في منزلها لمدة 3 سنوات بدون ممارسة الغناء، بسبب عدم نجاحها في مسابقات مواهب غنائية شاركت بها سابقا، لأن حكامها تعمدوا عدم نجاحها رغم موهبتها لكونها محجبة.

وأشارت في برنامج “ست الحسن” المذاع على قناة On E، إلى أنها قبل مشاركتها في برنامح “ذا فويس″ كانت تخاف من كونها محجبة وتحب الغناء، لأنها خرجت من مجتمع يفرض قيود على السيدات، مؤكدة أن كان والديها يشاركوها هذا الخوف.

وأضافت “كنت أريد أن أحافظ على حجابي وشعرت بالقلق من رد فعل الجمهور الذي يراني وأنا بغني وارتدي الحجاب”.

ووجهت شرارة التحية للملكة رانيا على دعمها وتشجعها لها خلال فعاليات برنامج “ذا فويس″، مشيرة إلى أن الجمهور الأردنى لم يتقبل كونها محجبة وتغني.