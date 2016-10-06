لافروف: روسيا “مستعدة للعمل” على مشروع القرار الفرنسي بخصوص سوريا ومنظومتا الصواريخ دفاعيتان تماما

موسكو- أ ف ب- رويترز- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس أن روسيا مستعدة للعمل على مشروع القرار حول الأزمة السورية الذي تقدمت به فرنسا إلى مجلس الامن الدولي.

وصرح في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان-مارك ايرولت “نحن مستعدون للعمل على هذا النص” بشرط أن لا يتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار الأمريكي الروسي أو أي من قرارات الامم المتحدة الاخرى.

وقال لافروف الخميس إن منظومتي الدفاع الصاروخي المتقدمتين اس-300 واس-400 الروسيتين في سوريا دفاعيتان تماما ولا تمثلان تهديدا لأحد.