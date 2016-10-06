أنغام تكشف تعرّضها للخيانة وتناولها أدوية الإكتئاب 5 سنوات

القاهرة ـ كشفت المطربة المصريّة أنغام، عن أنها تعرضت للخيانة من قبل، قائلة “اتخنت واتلعب بيا الكورة.. والرجالة بتستمتع بده”. على حدّ قولها.

وخلال لقائها ببرنامج “كل يوم”، على فضائية “on E”، قالت أنغام إنها اضطرت منذ عشر سنوات تقريبا الذهاب إلى طبيب نفسي بعدما لاحظت أعراض اكتئاب مما اضطرها أن تحصل على أدوية للاكتئاب لمدة خمس سنوات وأوقفتها رغما عن الطبيب.

وأضافت أن السبب وراء إصابتها بالاكتئاب لم يكن رجلا، ولكنها تراكم سنوات طويلة من الظروف المحيطة أصابتها بالاكتئاب.