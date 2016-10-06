سودانية تشكو خيانة زوجها لها مع جارتها

القاهرة ـ حضر السوداني حسبو حسن، الى برنامج “المسامح كريم” الذي يبث على إحدى القنوات المصرية، لكي يقدم اعتذاره أمام الجمهور لزوجته السودانية هويدا، التي خانها مع جارتها المصرية خلال إقامتهما في مصر.

وروى حسبو، خلال الحلقة، أسباب الخلاف، قائلا إن سببه هو مكالمة هاتفية من الجارة المصرية التي اتصلت عليه أثناء وجوده في الحمام، وبعد أكثر من اتصال ردت عليها زوجته هويدا، ودون أن تنطق بكلمة فاجأتها الجارة بقولها “أنت وينك يا حبيبي أنا في انتظارك أسفل المبنى”.

وأشار إلى أن زوجته دخلت في خلاف ونقاش حاد معه، ما أجبرها على ترك المنزل حتى انفصلا عن بعضهما لفترة 9 أشهر، وهو ما دفع حسبو للحضور للاستوديو من أجل تقديم الاعتذار لزوجته- على حد تعبيره.

ولكن الزوجة في بداية الأمر رفضت قبول اعتذاره، وبعد مفاوضات وإلحاح من الزوج حسبو نجح مقدم البرنامج جورج قرداحي، في تقريب وجهات النظر بينهما ليتم الصلح والتسامح وسط تصفيق الجمهور الحاضر.