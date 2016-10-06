معاقبة موظفة سجن لإقامتها علاقة مع سجين

لندن ـ كم على الموظفة في سجن النساء في مقاطعة سوفولك البريطانية سيان كوبر (52 سنة) بالسجن مدة عام بعد الكشف عن علاقتها بسجين متّهم بقتل صديقته.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، عوقبت المعالجة الرياضية كوبر بالسجن عاماً كاملاً بعد اعترافها بالعلاقة التي تجمعها بالمتهم آلان دالبي.

وأقرّت كوبر أنّها كانت على تواصل يومي بالسجين دالبي أثناء فترة تواجده في قسم التعليم في السجن، كما كشفت عن نيتهما الزواج يوماً ما.

وأظهرت التحقيقات أنّ المتهم دالبي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، طلب من كوبر تزويده بشريحة هاتف وكاميرا خفية.

وقد اعتبرت المحكمة أنّ علاقة كوبر بالسجين تتعارض مع ضوابط السجن وتُعرّض أمنه للخطر، معتبرةً أنّها عرّضت نفسها للتلاعب والابتزاز الشخصي من قبل دالبي.

من جهتها، صرّحت كوبر بأنّها تشعر بالحزن والضعف خاصةً بعد تلقيها تهم بخيانة الثقة والمسؤولية التي أوكلت إليها داخل السجن.