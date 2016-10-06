الرئيس الفلسطيني يغادر المستشفى بعد خضوعه لفحوصات طبية

رام الله ـ د ب ا ـ غادر الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس، اليوم الخميس، المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، بعد خضوعه لفحوصات طبية روتينية، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

كان المدير الطبي للمستشفى الاستشاري في رام الله الدكتور سعيد سراحنة قد صرح اليوم الخميس ، “إن فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله، أدخل إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية، وقد عملت له كافة الفحوصات، بما فيها القسطرة”.

وأكد الدكتور سراحنة لـ”وفا” أن نتائج الفحوصات سليمة وطبيعية.

من جهة اخرى ، نفى الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن يكون الرئيس محمود عباس في وضع صحي سيء أو أن صحته تدهورت، وهو ما نشرته مصادر إسرائيلية، اليوم الخميس.

وقال أبو ردينة، إن الرئيس أجرى صباحا فحوصات طبية بالمستشفى الاستشاري في رام الله، وأكد الأطباء أن وضعه الصحي طبيعي تماما،وفق ما ذكرته وكالة “سما” الاخبارية الفلسطينية.