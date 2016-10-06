عشرة جرحى في انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مقر للشرطة في اسطنبول





اسطنبول ـ أ ف ب ـ اصيب عشرة اشخاص على الاقل بجروح في انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مقر للشرطة في اسطنبول، كما افاد مصدر رسمي.

ووقع الانفجار في حي يينيبوسا في الشطر الاوروبي من اسطنبول القريب من مطار اتاتورك الدولي.

وتوجه محافظ اسطنبول الى مكان الانفجار حيث اكد للصحافيين ان الهجوم اوقع عشرة جرحى على الاقل وانه ناجم عن دراجة نارية مفخخة.

وقال “نحن نحقق لمعرفة ما اذا كان هناك اي تنظيم مسؤول” عن الاعتداء، مشيرا الى ان المحققين يدققون في تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في الحي.

وبحسب وسائل اعلام فان الشرطة تبحث عن “مشتبه به يرتدي معطفا اسود” بعدما رصد وهو يفر من مكان التفجير.

واظهرت مشاهد لمكان الانفجار بثتها قنوات التلفزة التركية سيارات متضررة وزجاجا متناثرا في الارض. كما ادى عصف الانفجار الى تحطم نوافذ مقر الشرطة.

وهرعت سيارات الاسعاف الى المكان. وصرح شهود لقناة سي ان ان تورك انهم سمعوا صوت انفجار قوي واطلاق عيارات نارية. وطوقت الشرطة التركية المكان خشية وقوع تفجير ثان.

وكان مقر الشرطة نفسه تعرض في 2012 لاعتداء نسبته السلطات يومها الى تنظيم يساري متطرف.

وشهدت تركيا سلسلة من الهجمات الدامية هذا العام في اثنتين من كبرى مدنها خلفت عشرات القتلى ودفعت السلطات الى اعلان حالة التاهب القصوى.