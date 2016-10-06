مرشح لمنصب أمين عام الأمم المتحدة يتعهّد بمواجهة التحديات العالمية





لشبونة- رويترز- وجّه رئيس وزراء البرتغال السابق أنطونيو جوتيريس الشكر لمجلس الأمن لترشيحه ليكون الأمين العام المقبل للأمم المتحدة اليوم الخميس، وتعهّد بالتصدي “للتحديات الهائلة” في العالم الذي يشهد صراعات مختلفة.

وقال في بيان مقتضب في لشبونة كرره بلغات مختلفة “لدي كلمتان لأصف بهما ما أشعر به حالياً: الامتنان والتواضع″. كما أشاد بالأمين العام الحالي الكوري الجنوبي بان جي مون الذي يبلغ من العمر 72 عاماً. وسيتنحى بان في نهاية 2016 بعد قضائه فترتين في المنصب.

وأضاف جوتيريس (67 عاماً) “التواضع (هو ما أشعر به) بشأن التحديات الضخمة التي تنتظرنا والتعقيد الهائل للعالم المعاصر. لكنه أيضاً التواضع اللازم لخدمة الأشخاص الأكثر ضعفاً وضحايا الصراعات والإرهاب والانتهاكات الحقوقية والفقر والظلم في هذا العالم”.