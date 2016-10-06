أمريكا: نواصل بحث خيارات غير دبلوماسية في سوريا رغم التحذير الروسي





واشنطن- رويترز- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الحكومة الأمريكية تواصل مناقشاتها الداخلية عن الخيارات غير الدبلوماسية للتعامل مع الحرب في سوريا، على الرغم من التحذير الروسي اليوم الخميس من عواقب توجيه ضربات إلى مواقع جيش النظام السوري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي “رأيت التصريحات التي صدرت عن موسكو. على الرغم من هذه التصريحات .. تلك المناقشات مستمرة داخل الحكومة الأمريكية”.

جاءت تصريحاته عقب بيان من وزارة الدفاع الروسية قال إن على الولايات المتحدة التفكير بحذر في العواقب التي يمكن أن تنتج عن توجيه ضربات لمواقع جيش النظام السوري، لأن ذلك سيهدد أيضاً الجنود الروس.