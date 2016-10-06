وزير يمني: سفينتان إيرانيتان توغّلتا في مياهنا الإقليمية





حضرموت- الأناضول- أعلن وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين أن سفينتين إيرانيتين توغّلتا في المياه الإقليمية لبلاده، وذلك للمرة الثانية خلال أشهر.

وقال كفاين في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “توغلت سفن إيرانية في المياه اليمنية للمرة الثانية خلال أشهر، و بطريقة استفزازية اقتربت سفينتان بأقل من خمسة أميال من جزيرتي عبدالكوري وسحمة جنوب غرب محافظة أرخبيل سقطرى الواقعة على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الإفريقي بالقرب من خليج عدن”، دون أن يذكر أي تاريخ بعينه لهذه الحادثة.

وأضاف “هذا تعد صارخ على المياه اليمنية ومخالفة صريحة للقانون الدولي، وممارسة الاصطياد غير القانوني والإضرار بالثروة البحرية”.

ولفت إلى أنه سبق للسفن الإيرانية “ممارسة هذا الاعتداء في المنطقة، وكان آخرها قبل ستة أشهر، حين توغلت سبع سفن على متنها 107 إيرانيين بالقرب من جزيرة سقطرى ودخولها مرفأ مديرية حديبو (عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى).

وأشار إلى أنه تم حينها التحفظ عليها ومن فيها، مؤكداً أن الوزارة سبق وأن حذرت من استغلال الظرف الذي يمر به البلد في الاعتداء على الثروة السمكية.

ولم يتسن لـ “الأناضول” الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية بشأن ما صرح به الوزير.

ومنذ الربع الأخير لعام 2014، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، مدعومة بقوات التحالف العربي، والقوات الموالية لجماعة “أنصار الله” (الحوثي)، والرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.

ويتهم هادي وحكومته، إيران بدعم مسلحي جماعة “أنصار الله” الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات مجاورة منذ سبتمبر/أيلول 2014.