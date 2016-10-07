﻿إعلاميّ يعرض بثورة يناير على التلفزيون المصري ويمتدح مبارك

القاهرة – «القدس العربي» من منار عبد الفتاح: وجه الإعلامي جورج رشاد التحية لرؤساء مصر السابقين ممن شاركوا في انتصارات حرب أكتوبر. وبدأ، خلال تقديمه برنامج «صباح الخير يا مصر» على شاشة القناة الأولى في التلفزيون (ماسبيرو)، بتوجيه التحية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واصفا إياه ببطل حرب الاستنزاف، ثم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.

وأضاف: «تحية تقدير وحب وامتنان للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائد الضربة الجوية، مبارك هو قائد الضربة الجوية الذي بفضل قيادته الحكيمة انتصر جيشنا العظيم على إسرائيل»، مؤكداً: «لا مجال لمن خرج في يناير 2011 وما بعدها ليروج أن الضربة الجوية ليست منسوبة للرئيس الأسبق مبارك فهذا افتراء وتزوير للتاريخ، وهؤلاء هم الإخوان و6 إبريل ومن على شاكلتهم».

وأثار ما صرح به جورج رشاد الغضب داخل قطاع ماسبيرو، ما جعل خالد مهني، رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري، يصدر قراراً بوقفه لمدة حلقتين بسبب تصريحاته الخاصة بإشادته بالرئيس الأسبق حسني مبارك خلال البرنامج وتجريحه بثوار 25 يناير.

وقال مهني، خلال تصريحات صحافية له، «إن الإعلامي خرج عن النص المحدد له، وقام بالتجريح بثوار يناير وكل من خرج في يناير من أبناء الشعب»، متابعاً « التليفزيون المصري ملك للشعب وليس من حق أي أحد أن يوجه إهانة له على شاشة التلفزيون لأنه تلفزيون محترم ومش كل واحد يزايد ويقول اللي هو عايزه».

وأوضح رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري «إن القرار الذي اتخذه ضد جورج رشاد يأتي في إطار ضبط الأداء». من جانبه، قال الإعلامي جورج رشاد، المذيع في التلفزيون المصري، إن القرار الذي صدر ضده هو الإيقاف عن العمل لأجل غير مسمى، بسبب توجيه الشكر للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على الهواء. وأضاف رشاد في تصريح له: «مدير عام البرامج بالتلفزيون هي من أبلغتني بالقرار، ولم يصلني قرار بشأن تحويلي للتحقيق».

وعقب قرار إيقافه، أطلق أنصار مبارك حملة تضامن مع الإعلامي جورج رشاد، كما دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي» تويتر» هاشتاغات عدة تحمل اسم «متضامن مع جورج رشاد» و»أنا جورج رشاد»، و»ادعم جورج رشاد». وجاءت التعليقات على الهاشتاغات مؤيدة لموقف الإعلامي جورج رشاد، وكان أبرزها: «مع خلافي الشديد مع مبارك لكن جورج رشاد سرد التاريخ… اتفقنا اختلفنا مع مبارك لكنه كان من أبطال نصر أكتوبر»، «إيقاف جورج رشاد لقوله كلمة حق لمبارك وتهنئته في ذكرى انتصار أكتوبر»، «متضامن مع جورج رشاد اللي مش عاجبه الكلام مش مشكلة»، «متضامن مع الإعلامي جورج رشاد فهو لم يقل إلا الحق وما ذكره حقائق من تاريخ الوطن بغض النظر عن موقفك سياسيا منه»، «متضامن مع جورج رشاد مبارك بطل من أبطال اكتوبر شاء من شاء وأبى من أبى… محدش هيقدر يغير في التاريخ».