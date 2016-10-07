ميانمار: السجن لسائح هولندي بتهمة «ازدراء الدين»
يانغون ـ د ب أ: أصدرت محكمة في ميانمار، أمس الخميس، حكما بالسجن ثلاثة شهور، بحق سائح هولندي كانت الشرطة قد ألقت القبض عليه لأنه أوقف تشغيل مكبر صوت خلال عظة بوذية في الفندق الذي يقيم به.
وأصدرت محكمة في ماندالاي حكم السجن بحق الهولندي كلاس هايتيما (30عاما) لإدانته بازدراء الدين، كما أمرت بتغريمه 85 دولارا بسبب خرق قوانين الهجرة، حسبما أفاد محاميه هلا كو.
وقال المحامي إن «الحكم ليس سيئا. يمكننا القول إنه عادل». وتستوجب الإدانة بازدراء الدين في ميانمار عقوبة السجن لفترة أقصاها عامين .
وأعلن المحامي هلا كو أنه سوف يطعن في إدانة هايتيما. وقال «لم يزدر الدين. لقد تسبب في إزعاج فقط».
وألقي القبض على الشاب الهولندي في 23 أيلول/ سبتمبر بعد أن أفادت تقارير بأنه خرج من غرفته في الفندق وأوقف تشغيل مكبر الصوت في قاعة كانت تعقد فيها عظة بوذية، حسبما أفادت شرطة ماندالاي.
واحتشد سكان محليون غاضبون في بلدة ماها أونج مياي في ماندالاي أمام الفندق ثم سجلوا شكوى لدى الشرطة بسبب تصرف السائح.
وشهدت ميانمار زيادة في النزعة القومية البوذية خلال الأعوام الأخيرة، وواجه عدة أجانب تداعيات قانونية بسبب اتهامهم بازدراء الدين.
لا أعتقد ان الرجل أراد الإساءة بمعتقداتهم عمدا لآن معظم الهولنديين غير متطرفين ويسمحون لكل من له عقيدة أو دين بممارسة دينه أو عقيدته بسلام , ليسم أجمعين كاليميني فلدرز, وأتباعه معظمهم ممن تلقي قدر قليل من العلم وتملئهم أحاسيس الحقد والكراهية لجهلهم وغيرتهم ممن هم من الأجانب الذين يشغلون مناصب حسنه في المجتمع الهولندي , وهم يعيشون علي هامش المجتمع , فهناك منهم من لا يعلم كيف يقرأ أو يكتب انهم كالأكباش ما يقوله فلدرز يفعلونه وهو من يوجههم الي أين ما شاء, وهذا ما يثبت جهلهم وعدم علمهم بما تعني كلمات التعايش السلمي في المجتمع , وحب الخير لآخيك كما تحبه لنفسك فمعظم الهولنديين متسامحين . .