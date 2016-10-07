﻿ميانمار: السجن لسائح هولندي بتهمة «ازدراء الدين»

يانغون ـ د ب أ: أصدرت محكمة في ميانمار، أمس الخميس، حكما بالسجن ثلاثة شهور، بحق سائح هولندي كانت الشرطة قد ألقت القبض عليه لأنه أوقف تشغيل مكبر صوت خلال عظة بوذية في الفندق الذي يقيم به.

وأصدرت محكمة في ماندالاي حكم السجن بحق الهولندي كلاس هايتيما (30عاما) لإدانته بازدراء الدين، كما أمرت بتغريمه 85 دولارا بسبب خرق قوانين الهجرة، حسبما أفاد محاميه هلا كو.

وقال المحامي إن «الحكم ليس سيئا. يمكننا القول إنه عادل». وتستوجب الإدانة بازدراء الدين في ميانمار عقوبة السجن لفترة أقصاها عامين .

وأعلن المحامي هلا كو أنه سوف يطعن في إدانة هايتيما. وقال «لم يزدر الدين. لقد تسبب في إزعاج فقط».

وألقي القبض على الشاب الهولندي في 23 أيلول/ سبتمبر بعد أن أفادت تقارير بأنه خرج من غرفته في الفندق وأوقف تشغيل مكبر الصوت في قاعة كانت تعقد فيها عظة بوذية، حسبما أفادت شرطة ماندالاي.

واحتشد سكان محليون غاضبون في بلدة ماها أونج مياي في ماندالاي أمام الفندق ثم سجلوا شكوى لدى الشرطة بسبب تصرف السائح.

وشهدت ميانمار زيادة في النزعة القومية البوذية خلال الأعوام الأخيرة، وواجه عدة أجانب تداعيات قانونية بسبب اتهامهم بازدراء الدين.