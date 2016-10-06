صحافي ألماني بارز يشبه الإسلام بالنازية
Oct 07, 2016
برلين- د ب أ: وصف الصحافي الألماني نيكولاوس فيست الإسلام بأنه حركة شمولية، خلال تقديمه بشكل رسمي كعضو جديد في حزب البديل لأجل ألمانيا «ايه اف دي» المناهض للاتحاد الأوروبي، والمعارض لعمليات إنقاذ اليورو.
وقال فيست أمس الخميس في العاصمة الألمانية برلين إنه يعتبر الإسلام حركة شمولية أكثر من كونه ديانة، مشيرا إلى أنه يمكن مقارنته بالنازية، وأنه لا يمكن أن يتفق مع الدستور الألماني. وتابع قائلا: «لا بد من منع الممارسة العامة لهذه العقيدة»، مشددا على ضرورة إغلاق المساجد في ألمانيا.
يشار إلى أن فيست شغل في السابق منصب نائب رئيس تحرير صحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية الشهيرة.
صحافي ألماني بارز يشبه الإسلام بالنازية
يحكى أنّ جحا الطيّب كان له حمار..فأراد الرفق عليه..فنزل عنه وسارأمامه والحماريتبعه…فرآه الناس فقالوا : غشيم جحا يسيرأمام حماره ؛ ولا يركبه ليرتاح من عناء الطريق.فسمع جحا كلامهم.فسارخلف حماره فقالوا فيه : حمارجحا أذكى من صاحبه ؛ فهويدله على الطريق…
وسمع جحا تعليقهم…فقررأنْ يركب فوق ظهرالحمار؛ فقالوا : جحا ظالم وله قلب قاسي…يركب حماره المسكين ولا يدعه يرتاح قليلاً…فنزل جحا عن حماره ؛ وقررحمل الحمارعلى ظهره ؛ فضحك الناس منه وقالوا : جحا أصبح مجنوناً.هكذا هم يريدون أنْ لا نستقرعلى حال أبداً ؛ إنها المشاغلة..وإلا ما دخل صحفي ألماني لا يعرف أباه وإنْ عرف أمه ( وإنْ للتشكيك ) يطلق كلاماً في الإسلام وهولا يحضرحتى قداس يوم الأحد في الكنيسة.إنها المشاغلة من أجل الزعزعة ؛ إحدى أساليب التشتيت النفسي للمسلمين للردّ عليهم…ووالله ما نال الإسلام بسوء إلا منْ جهل أباه. ولنا في أبي جهل وهو(الوليد بن المغيرة) عبرة.فقد حارب الإسلام والنبيّ الخاتم حرباً ضروساً..فنزل فيه قول الله الخبير
العليم : { عتل بعد ذلك زنيم }( القلم 13).والزنيم ابن الزنى…فسأل الوليد أمه عن حقيقة هذا التشخيص.فاعترفت له أنه ابن راعي غنم ؛ حملته سفاحاً ؛ وليس ابناً للمغيرة.لأنّ المغيرة كان رجلاً عنيناً…لا يقوى على الجماع.وكلّ منْ يسيء للإسلام فهو{ زنيم } سواء أكان في الشرق أوفي الغرب.وانظروا أين وردت هذه الآية؟ إنها في سورة القلم.والقلم كما قلنا في تعليق سابق نشرته القدس العربيّ ؛ تعني أقاليم البلدان والدول.فلا تهنوا وأنتم الأعلون ؛ أيها المؤمنون.